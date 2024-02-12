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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Тихоокеанский флот на учениях отработал ракетный удар по кораблю "противника"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Учения с нанесением ракетного удара по кораблю условного противника провёл в заливе Петра Великого экипаж российского ракетного катера, сообщил в понедельник Тихоокеанский флот (ТОФ).

"По замыслу учения в залив Петра Великого (Японское море - ИФ), который является территориальными водами Российской Федерации, зашёл десантный корабль условного противника, не отвечающий на запросы по радиостанции. В район местонахождения корабля был отправлен ракетный катер "Р-261" для уничтожения его ракетным оружием", - сказано в сообщении.

Экипаж российского катера, обнаружив корабль с морским десантом "противника" на борту, выполнил электронные (условные) пуски двух сверхзвуковых ракет "Москит", информирует пресс-служба ТОФ.

По её данным, эти учения - плановые.

Тихоокеанский флот Японское море
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