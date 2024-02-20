Самолеты Тихоокеанского флота провели противолодочные учения в Японском море

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противолодочные учения в ближней морской зоне в Японском море, сообщила пресс-служба флота.

"Субмарину условного противника обозначала дизель-электрическая подводная лодка ТОФ "Магадан", - говорится в сообщении.

Два самолета Ил-38Н отработали групповой поиск подвижного подводного объекта в заданном районе с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения экипажи противолодочных самолетов отработали слежение за "вражеской" субмариной.

В свою очередь экипаж подводной лодки "Магадан" применил тактические приемы ухода от преследования авиации.

После успешного выполнения задач противолодочные самолеты вернулись на аэродром базирования.