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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Мессенджер WhatsApp оштрафован на 500 тыс. рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в 500 тыс. рублей сервису WhatsApp за повторные нарушения при деятельности в качестве мессенджера. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

WhatsApp признан виновным в повторном неисполнении обязанности уведомить уполномоченное ведомство о начале осуществления деятельности по обеспечению инфраструктуры для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений в интернете (ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ).

Дело было рассмотрено исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александрой Михалевой.

За аналогичные правонарушения штрафы по 500 тыс. рублей в понедельник были также назначены сервисам Keybase (Keybase Inc.), Wire (Wire Swiss GmbH) и Status (Status Research & Development GmbH).

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