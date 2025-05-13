Суд назначил сервису Amazon и мессенджеру Discord штрафы по 800 тысяч рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Таганского района признал американский мессенджер Discord и облачный сервис Amazon Web Services, принадлежащий Amazon, виновными в неисполнении российского законодательства, сообщили в пресс-службе суда.

Обе компании признаны виновными по статье 13.39 КоАП (Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями). Каждой компании судья назначил штраф в 800 тысяч рублей.

В 2024 году Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord, наиболее популярный среди геймеров, из-за нарушений законодательства.

В январе 2024 года мировой суд в Москве назначил облачному сервису Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за работу в России без филиала.