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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Автобус с детьми попал в ДТП в Псковской области, госпитализированы 12 человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Автобус с детьми столкнулся с грузовым автомобилем на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области, пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В понедельник вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.

Пострадали 12 человек, из них восемь детей, все госпитализированы.

Псковская область
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