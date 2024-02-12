Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Псковской области выросло до 17

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса с детьми и большегруза в Псковской области пострадали 13 детей и четверо взрослых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили о 12 пострадавших в столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области.

Псковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Суд приговорил члена запрещенной в РФ "Сети" к 24 годам за двойное убийство

Экс-акционер национализированного Мурманского рыбпорта объявлен в розыск

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи "скифского золота" Украине

Коммерческий директор проекта Собчак приговорен к 7,5 годам строгого режима

Коммерческий директор проекта Собчак приговорен к 7,5 годам строгого режима

Песков переадресовал следствию вопросы об обысках в Росавиации

Суд арестовал акции и активы Ивановского завода тяжелого станкостроения

Безработица по итогам 2023 года снизилась почти по всей России

Безработица по итогам 2023 года снизилась почти по всей России

Мессенджер WhatsApp оштрафован на 500 тыс. рублей

В Думе решили не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });