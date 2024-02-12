Число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Псковской области выросло до 17

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса с детьми и большегруза в Псковской области пострадали 13 детей и четверо взрослых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили о 12 пострадавших в столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе Псковской области.