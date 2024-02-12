IKEA потерпела поражение в ВС РФ в споре о полной неустойке за "уход из России"

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ дал шанс владельцу московского торгового центра взыскать со шведской IKEA максимальную неустойку за прекращение работы ее магазина после начала российской военной операции на Украине. Решения нижестоящих судов, снизивших финансовые санкции в 33 раза, отменены, спор отправлен на новое рассмотрение.

Этот магазин открылся на площади на 508 кв. м в ТРЦ "Павелецкая плаза" 22 декабря 2021 года, но уже 4 марта 2022 года остановил работу. Накануне IKEA одной из первых среди компаний, для которых российский рынок был в числе ключевых, сообщила о приостановке торговых операций в РФ.

Договор аренды, заключенный между ООО "ИКЕА дом", российской "дочкой" шведской компании, и ООО "Павелецкая площадь", и владельцем ТРЦ, предусматривал, что арендатор должен был "вести коммерческую деятельность в помещении в рабочее время в течение всего срока аренды" (цитата по материалам суда). За нарушение этой обязанности стороны договорились о ежедневной неустойке в размере 2/30 части от фиксированной арендной платы, которая составляла 2,2 млн рублей в месяц. После закрытия магазина арендатор и арендодатель условились о том, что эта санкция не будет применяться до 1 июня 2022 года.

Магазин не открылся и после этой даты, но арендатор продолжал вносить плату за помещения в "Павелецкая плаза". Одновременно шведская компания до августа 2022 года, судя по материалам дела, неоднократно направляла арендодателю заявки на доступ в помещение для вывоза товарных запасов и иного имущества, но они отклонялись.

В середине августа 2022 года эта "дочка" IKEA инициировала процедуру ликвидации, а вскоре после этого "Павелецкая площадь" обратилась в суд с требованием взыскать с арендатора договорную неустойку по 148 тыс. рублей в день начиная со 2 июня 2022 года до открытия магазина. "ИКЕА дом" требования не признала, считала, что исправно вносит арендные платежи, а размер неустойки несоразмерен нарушению.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования "Павелецкой площади" частично: взыскал с "ИКЕА дом" неустойку, но только с 1 октября 2022 года, так как до этого действовал мораторий на финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих. Кроме того, суд снизил саму неустойку в 33 раза по сравнению с запрошенной - до 0,2% в день от ежемесячного размера арендной платы, то есть до 4,4 тыс. рублей. Поступая так, суд учел, что арендатору не был предоставлен доступ в помещение для вывоза товаров и имущества. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.

Обращаясь в ВС РФ, "Павелецкая площадь" жаловалась не только на неверное, по ее мнению, применение правил моратория, но и на то, что суды не учли полное приостановление IKEA коммерческой деятельности в России.

Этот факт судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ оценивать не стала, но жалобу удовлетворила. Во-первых, она отвергла вывод нижестоящих судов о невозможности начисления запрошенных штрафных санкций за период действия моратория.

"В период действия моратория финансовые санкции не начисляются только на требования, возникшие до введения моратория", - говорится в опубликованном определении ВС РФ. По мнению коллегии, в данном случае неустойка со 2 июня 2022 года подлежала начислению в порядке, предусмотренном заключенным сторонами договором аренды.

Во-вторых, СКЭС ВС РФ назвала произвольным и недопустимым снижение в рассматриваемом споре неустойки в 33 раза.

Неустойка является обеспечительной мерой для возмещения потерь вследствие нарушения обязательства. В связи с этим статьей 333 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что если размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Однако такое сокращение, оговаривает коллегия ВС РФ, не должно вести к необоснованному извлечению должником преимущества из нарушения обязательства.

"Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, влекущий значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др., - говорится в определении. - При этом следует учитывать, что параметры соотнесения размера неустойки с возможными убытками кредитора в разные периоды неисполнения обязательства, за которое предусмотрена неустойка, могут быть различными, и, в частности, не исключен рост убытков при дальнейшем затягивании исполнения обязательства".

Коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.

"ИКЕА Дом" управлял всеми магазинами IKEA в России. Выручка этой компании по РСБУ в 2021 году составила 157,2 млрд рублей, частая прибыль - 7,78 млрд рублей (данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс"). В 2022 году выручка упала до минимальных 48,61 млн рублей, чистый убыток по итогам года составил 10,77 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Павелецкая площадь" с июня 2023 года является АО "Деловой дом" (структура владельцев не раскрывается), до этого - кипрская Pavmall LTD, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". Управлением ТРЦ "Павелецкая плаза" занимается компания Mall Management Group (MMG), которая, согласно информации на ее сайте, входит в группу Plaza B.V., контролируемую Сергеем Гордеевым (один из совладельцев застройщика ПИК - ИФ). Летом 2023 года сообщалось, что MMG ищет покупателя на этот ТРЦ.