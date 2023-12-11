Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ на примере шведской IKEA определит, в каком размере должна взыскиваться неустойка за прекращение коммерческой деятельности в России. Согласно арбитражной картотеке, на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ передана жалоба ООО "Павелецкая площадь", которое сдавало в аренду ООО "ИКЕА дом" торговые площади в ТРЦ "Павелецкая плаза" под магазин, закрытый после начала военной операции на Украине.

Открылся он 22 декабря 2021 года, расположившись на площади 508 кв. м, но уже 4 марта 2022 года остановил работу. Накануне IKEA одной из первых среди компаний, для которых российский рынок был в числе ключевых, сообщила о приостановке торговых операций в РФ.

"ИКЕА дом" по договору обязался "вести коммерческую деятельность в помещении в рабочее время в течение всего срока аренды" (цитата по материалам суда). За нарушение этой обязанности стороны договорились о неустойке в размере 2/30 части от ежемесячной фиксированной арендной платы, которая составляла 2,2 млн рублей. После закрытия магазина арендатор и арендодатель условились о том, что эта санкция не будет применяться до 1 июня 2022 года.

Объявляя о приостановке продаж в России, IKEA заявила, что это не означает полного прекращения работы компании, но после 1 июня 2022 года магазин открыт так и не был. Затем, в период до августа 2022 года, шведская компания неоднократно направляла арендодателю заявки на доступ в помещение для вывоза товарных запасов и иного имущества, но они отклонялись. "ИКЕА дом" при этом продолжал вносить арендную плату за помещения в "Павелецкая плаза".

В середине августа 2022 года эта "дочка" IKEA инициировала процедуру ликвидации, а вскоре после этого "Павелецкая площадь" обратилась в суд с требованием взыскать с арендатора договорную неустойку по 148 тыс. рублей в день начиная со 2 июня 2022 года. Позиция "ИКЕА дом" заключалась в том, что правовые основания для удовлетворения требований арендодателя отсутствуют, так как плата исправно вносилась. "Без ущерба для указанного довода ответчик обращает внимание суда на явную несоразмерность размера неустойки", - говорится также в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы отреагировал только на второй довод. Он взыскал с "ИКЕА дом" неустойку, снизив ее в 33 раза по сравнению с запрошенной - до 0,2% в день от ежемесячного размера арендной платы, то есть до 4,4 тыс. рублей. Поступая так, суд учел, что арендатору не был предоставлен доступ в помещение для вывоза товаров и имущества.

При этом начислять неустойку суд разрешил только с 1 октября 2022 года. За период со 2 июня по 30 сентября суд это сделать отказался, так как в этот период действовал мораторий на финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.

Теперь "Павелецкая площадь" пытается оспорить позицию нижестоящих судов в ВС РФ. В своей жалобе компания просит отправить спор на новое рассмотрение, ссылаясь на "необоснованное снижение в 33 раза предусмотренной договором аренды неустойки за нарушение обязательства". По мнению компании, суды ошибочно применили правила о моратории, а также пришли к неверному выводу об ограничении доступа сотрудникам "ИКЕА дом" в арендуемое помещение, поскольку не учли факт полного приостановления IKEA коммерческой деятельности в России.

Эти доводы судья Ирина Грачева сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

"ИКЕА Дом" управлял всеми магазинами IKEA в России. Выручка этой "дочки" шведской компании по РСБУ в 2021 году составила 157,2 млрд рублей, частая прибыль – 7,78 млрд рублей (данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс"). В 2022 году выручка упала до минимальных 48,61 млн рублей, чистый убыток по итогам года составил 10,77 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Павелецкая площадь" с июня 2023 года является АО "Деловой дом" (структура владельцев не раскрывается), до этого - кипрская Pavmall LTD, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". Управлением ТРЦ "Павелецкая плаза" занимается компания Mall Management Group (MMG), которая, согласно информации на ее сайте, входит в группу Plaza B.V., контролируемую Сергеем Гордеевым (один из совладельцев застройщика ПИК - ИФ). Летом 2023 года сообщалось, что MMG ищет покупателя на этот ТРЦ.

ВС РФ IKEA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения

В Минобороны РФ заявили, что Украина может применить боевые отравляющие вещества

ВМФ России усилен двумя новыми атомными подлодками

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });