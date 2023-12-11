ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ на примере шведской IKEA определит, в каком размере должна взыскиваться неустойка за прекращение коммерческой деятельности в России. Согласно арбитражной картотеке, на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ передана жалоба ООО "Павелецкая площадь", которое сдавало в аренду ООО "ИКЕА дом" торговые площади в ТРЦ "Павелецкая плаза" под магазин, закрытый после начала военной операции на Украине.

Открылся он 22 декабря 2021 года, расположившись на площади 508 кв. м, но уже 4 марта 2022 года остановил работу. Накануне IKEA одной из первых среди компаний, для которых российский рынок был в числе ключевых, сообщила о приостановке торговых операций в РФ.

"ИКЕА дом" по договору обязался "вести коммерческую деятельность в помещении в рабочее время в течение всего срока аренды" (цитата по материалам суда). За нарушение этой обязанности стороны договорились о неустойке в размере 2/30 части от ежемесячной фиксированной арендной платы, которая составляла 2,2 млн рублей. После закрытия магазина арендатор и арендодатель условились о том, что эта санкция не будет применяться до 1 июня 2022 года.

Объявляя о приостановке продаж в России, IKEA заявила, что это не означает полного прекращения работы компании, но после 1 июня 2022 года магазин открыт так и не был. Затем, в период до августа 2022 года, шведская компания неоднократно направляла арендодателю заявки на доступ в помещение для вывоза товарных запасов и иного имущества, но они отклонялись. "ИКЕА дом" при этом продолжал вносить арендную плату за помещения в "Павелецкая плаза".

В середине августа 2022 года эта "дочка" IKEA инициировала процедуру ликвидации, а вскоре после этого "Павелецкая площадь" обратилась в суд с требованием взыскать с арендатора договорную неустойку по 148 тыс. рублей в день начиная со 2 июня 2022 года. Позиция "ИКЕА дом" заключалась в том, что правовые основания для удовлетворения требований арендодателя отсутствуют, так как плата исправно вносилась. "Без ущерба для указанного довода ответчик обращает внимание суда на явную несоразмерность размера неустойки", - говорится также в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы отреагировал только на второй довод. Он взыскал с "ИКЕА дом" неустойку, снизив ее в 33 раза по сравнению с запрошенной - до 0,2% в день от ежемесячного размера арендной платы, то есть до 4,4 тыс. рублей. Поступая так, суд учел, что арендатору не был предоставлен доступ в помещение для вывоза товаров и имущества.

При этом начислять неустойку суд разрешил только с 1 октября 2022 года. За период со 2 июня по 30 сентября суд это сделать отказался, так как в этот период действовал мораторий на финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.

Теперь "Павелецкая площадь" пытается оспорить позицию нижестоящих судов в ВС РФ. В своей жалобе компания просит отправить спор на новое рассмотрение, ссылаясь на "необоснованное снижение в 33 раза предусмотренной договором аренды неустойки за нарушение обязательства". По мнению компании, суды ошибочно применили правила о моратории, а также пришли к неверному выводу об ограничении доступа сотрудникам "ИКЕА дом" в арендуемое помещение, поскольку не учли факт полного приостановления IKEA коммерческой деятельности в России.

Эти доводы судья Ирина Грачева сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

"ИКЕА Дом" управлял всеми магазинами IKEA в России. Выручка этой "дочки" шведской компании по РСБУ в 2021 году составила 157,2 млрд рублей, частая прибыль – 7,78 млрд рублей (данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс"). В 2022 году выручка упала до минимальных 48,61 млн рублей, чистый убыток по итогам года составил 10,77 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Павелецкая площадь" с июня 2023 года является АО "Деловой дом" (структура владельцев не раскрывается), до этого - кипрская Pavmall LTD, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". Управлением ТРЦ "Павелецкая плаза" занимается компания Mall Management Group (MMG), которая, согласно информации на ее сайте, входит в группу Plaza B.V., контролируемую Сергеем Гордеевым (один из совладельцев застройщика ПИК - ИФ). Летом 2023 года сообщалось, что MMG ищет покупателя на этот ТРЦ.