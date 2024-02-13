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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В КПРФ сообщили, что Дума во вторник заявит о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пленарное заседание во вторник начнется с заявления Госдумы о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

"Сегодня день начнем с заявления о приостановке деятельности нашей делегации в ПА ОБСЕ. Наконец, приняли такое решение", - сказал Коломейцев во вторник на заседании фракции.

В понедельник вечером в повестку заседания был включен проект обращения "К парламентам государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" о приостановке участия постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, следует из базы законодательной деятельности Думы.

КПРФ Николай Коломейцев ОБСЕ Госдума
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