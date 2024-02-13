Володин отметил несамостоятельность ПА ОБСЕ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российской делегации нужно прекратить участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и перестать выплачивать соответствующие взносы, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно несамостоятельная, политизированная, под дудку пляшет, исполняет все танцы Вашингтона, - сказал он. - Самое плохое в этой ситуации, - что мы еще деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков".

"Надо выходить, прекращать перечислять средства и исходить из того, что пока не образумятся, нечего нам там делать", - убежден он.

Володин отметил, что "должны быть принципы в основе работы любой межпарламентской структуры: принятие решений консенсусом, как это есть у нас в ПА ОДКБ, как принимаются решения в БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, когда мы слышим друг друга и вырабатываем решения с учетом мнений наших партнеров".

13 февраля в Госдуме рассматривают вопрос о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ. Депутаты высказались в поддержку этого предложения. Руководитель российской делегации в Ассамблее, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что на следующей неделе Госдума и Совет Федерации синхронно примут соответствующее постановление.