Песков сообщил, что Путин после интервью Карлсону пообщался с ним "на ногах"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после интервью Такеру Карлсону недолго пообщался с американским журналистом "на ногах", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У них, действительно, краткий разговор по окончании интервью "на ногах" состоялся", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Путин по итогам интервью общался с Карлсоном не под запись.

По словам Пескова, разговор "был недолгим".