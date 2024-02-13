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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Песков сообщил, что Путин после интервью Карлсону пообщался с ним "на ногах"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после интервью Такеру Карлсону недолго пообщался с американским журналистом "на ногах", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У них, действительно, краткий разговор по окончании интервью "на ногах" состоялся", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Путин по итогам интервью общался с Карлсоном не под запись.

По словам Пескова, разговор "был недолгим".

Дмитрий Песков Владимир Путин Такер Карлсон США
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