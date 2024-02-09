Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу, 9 января, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Вот его основные темы.

Об Украине

- Россия пока не достигла всех целей специальной военной операции, в частности, не добилась денацификации Украины.

На вопрос журналиста, каким образом можно выкорчевать идеологию, культуру, чувства, историю в стране, которую он не контролирует, Путин подчеркнул, что договоренности об искоренении нацизма на Украине уже были ранее достигнуты.

- Россию не победить на поле боя. "То, что они (власти Украины) подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально", - констатировал российский лидер.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Тем не менее, для их возобновления должен быть отменен соответствующий декрет президента Украины.

- Отношения между народами России и Украины восстановятся, хотя это и займет много времени.

"Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это... Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - сказал Путин.

По его словам, нынешние отношения между жителями России и Украины - "это в известной степени элемент гражданской войны".

- Власти США совершили ошибку, убедив Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, и теперь должны подумать, как достойно выйти из этой ситуации. Раз неправильное решение приняли США, то Россия не должна исправлять их ошибки.

Карлсон поинтересовался, не будет ли, по мнению Путина, унизительным для НАТО признать за Россией контроль над тем, что два года назад было территорией Украины.

"А я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но, если желание есть", - ответил Путин.

Об отношениях с США

- Если США хотят прекратить боевые действия на Украине, им надо прекратить поставки туда вооружений, заявил Владимир Путин.

Президент РФ ответил на вопрос репортера, почему бы Путину не позвонить американскому коллеге Джо Байдену и не предложить "решить вопрос". "Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?" - сказал Путин.

- К подрыву "Северных потоков" причастны США. Но Россия не собирается соревноваться с США в пропаганде и доказывать их причастность: можно "просто засветить свои источники информации", а результата не достичь, заявил Владимир Путин.

- Американский журналист Эван Гершкович, отбывающий срок в РФ, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах.

О Западе и Востоке

- У России нет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию. Путин назвал страшилками с целью выбить деньги из налогоплательщиков Европы разговоры о том, что Россия завтра может использовать тактическое ядерное оружие.

- Путин назвал страшилками рассуждения о том, что Китай попытается доминировать над Россией не меньше, чем США. По его словам, внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, а его внешнеполитическая мысль всегда ищет компромисс.

"Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся?" - отметил российский лидер.