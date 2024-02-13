Около 4 млн россиян страдают психическими заболеваниями

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России около 4 млн человек страдают психическими расстройствами, сообщила гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Светлана Шпорт.

"В РФ количество лиц, страдающих психическими расстройствами, не достигает 4 млн. Это все психические заболевания. Среди них две трети - это расстройства, среди которых депрессия, тревожные расстройства и другие расстройства, на которые мы обращаем внимание", - сказала Шпорт на Форуме будущих технологий.

По ее словам, всего в мире психическими заболеваниями страдают 970 млн человек. Причем сюда не входят те, кто после перенесенного коронавируса имеют нарушения психической сферы. Порядка 300 млн - это люди с тревожными расстройствами и 280 млн - с депрессивными расстройствами. Шизофренией страдают 24 млн человек во всем мире.

Шпорт сообщила, что 58 млн детей в мире страдают тревожными расстройствами и порядка 23 млн - депрессивными расстройствами.

Кроме того, стало известно, что люди, имеющие в анамнезе депрессивные расстройства, являются группой риска по развитию деменции.

В ноябре 2023 года первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина сообщала, что в российских домах-интернатах и учреждениях, в которых созданы отделения для людей, страдающих психическими расстройствами, проживают 163 тыс. человек (включая детей).

Она уточнила, что всего в РФ 687 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами и интернатов, в которых открыты специальные отделения. Из них 111 учреждений для детей и 576 - для взрослых. При этом в трех регионах - Севастополе, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе - таких учреждений вообще нет, отметила замминистра.