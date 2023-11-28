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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В спецучреждениях РФ живут 163 тысячи человек с психическими расстройствами

Таких учреждений нет в НАО, ЯНАО и Севастополе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В российских домах-интернатах и учреждениях, в которых созданы отделения для людей, страдающих психическими расстройствами, проживает 163 тысячи человек, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она заявила это в Госдуме на обсуждении специального доклада омбудсмена Татьяны Москальковой о положении с правами граждан с психическими расстройствами.

"Всего на текущий день и детей, и взрослых в таких организациях проживает 163 тысячи человек", - сказала Баталина.

По ее словам, всего в стране 687 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами и интернатов, в которых открыты специальные отделения. Из них 111 учреждений для детей и 576 - для взрослых. При этом в трех регионах таких учреждений нет, отметила замминистра.

"В трех регионах у нас таких организаций нет вообще. Это Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказала Баталина.

Ольга Баталина Татьяна Москалькова Севастополь ЯНАО НАО
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