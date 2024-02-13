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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор после поступления 12 февраля информации об ожогах пищевода, полученных жителем Владикавказа из-за употребления минеральной воды "Джермук", заявил о приостановке продажи нескольких партий напитка для проверки на безопасность.

В частности, приостанавливается продажа отдельных партий минеральной воды этого бренда, "расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 г. по 12 февраля 2024 г., с датой производства 28.12.2023", говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, специалистами управления по Республике Северная Осетия-Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводятся проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции.

В сообщении уточняется, что благодаря использованию новых возможностей системы маркировки товаров средствами идентификации Роспотребнадзор в кратчайшие сроки определил местонахождение продукции и заблокировал возможность ее дальнейшей реализации в розницу.

"В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления. Принятые меры позволят в кратчайшие сроки снизить риски приобретения потенциально опасного товара", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила при покупке товаров: не приобретать продукцию в несанкционированных местах торговли, проверять наличие кодов маркировки с помощью специализированного мобильного приложения, а в случае обнаружения отклонений от требований, необходимо направлять жалобы через данное приложение.

Владикавказ Роспотребнадзор Северная Осетия
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