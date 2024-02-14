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Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Армения не получала какой-либо официальной информации из России относительно ситуации с минеральной водой "Джермук", заявили в Инспекционном органе по безопасности продуктов питания республики.

Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что после получения информации об ожогах пищевода, полученных жителем Владикавказа из-за употребления минеральной воды "Джермук" (мужчина впоследствии скончался), приостановил продажи нескольких партий напитка для проверки на безопасность.

В Инспекционном органе по безопасности продуктов питания Армении, отметили что за 23 года не зарегистрировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из этой страны.

"Поэтому озвученное решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе очень странно", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что в производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется, а применяемые материалы соответствуют требованиям, установленным международными стандартами, и предназначены для использования в пищевой промышленности.

"Предполагаемое остаточное содержание указанных веществ по своим техническим характеристикам не может вызвать ожог пищевода. Процесс производства минеральной воды представляет собой полностью автоматизированный замкнутый цикл, и наличие уксуса в бутылке напрямую противоречит принципу и организации автоматизированного производственного процесса. Минимальное количество готовой продукции составляет 1200 бутылок, следовательно, несоответствие вышеуказанным критериям должно было проявиться как минимум в таком количестве бутылок", - подчеркивается в заявлении.

В случае необходимости Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении примет соответствующие меры контроля с учетом того, что образцы каждой произведенной партии сохраняются, а с российскими партнерами будут приняты меры для выяснения оснований для принятия такого решения.

Минеральная вода "Джермук" экспортируется в Россию с 2001 года с постепенным увеличением объемов с 350 000 литров до 15 273 000 литров в год, а каждая импортируемая партия соответствует техническим регламентам Евразийского экономического союза. Помимо России, она также экспортируется в США, Украину, Грузию, Белоруссию, Казахстан, ЕС и многие другие страны, сообщили в Инспекционном органе.

Армения Джермук РФ Владикавказ
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