Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Число погибших при обстреле города Кременная в ЛНР возросло до трех человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших от обстрела Вооруженными силами Украины города Кременная в Луганской народной республики возросло до трех человек, еще один мирный житель госпитализирован с ранениями, сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - сказала Пащенко.

По её данным, удар Вооруженных сил Украины пришелся по району местной больницы, в результате чего поврежден её корпус. "Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию городского муниципалитета Кременной сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

ЛНР ВСУ Кременная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума изменила процедуру выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

Решение о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ примут на следующей неделе

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на "Автомобильный завод АГР"

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на "Автомобильный завод АГР"

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте ТЭК в Ленинградской области

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Апелляционный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию на пять лет

Апелляционный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию на пять лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });