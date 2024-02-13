Число погибших при обстреле города Кременная в ЛНР возросло до трех человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших от обстрела Вооруженными силами Украины города Кременная в Луганской народной республики возросло до трех человек, еще один мирный житель госпитализирован с ранениями, сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное", - сказала Пащенко.

По её данным, удар Вооруженных сил Украины пришелся по району местной больницы, в результате чего поврежден её корпус. "Осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медики во время обстрела не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Луганский информационный центр со ссылкой на администрацию городского муниципалитета Кременной сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще один получил ранения.