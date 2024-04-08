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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Три человека пострадали в результате обстрела города Стаханов в ЛНР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцать жилых домов повреждены в результате обстрела со стороны украинской армии города Стаханов в Луганской народной республике, есть пострадавшие, сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков.

"Трое пострадавших мирных жителей находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Жевлаков в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, в результате обстрела сильные повреждения получил 2-этажный многоквартирный жилой дом, в котором разрушен целый подъезд. "Еще в 12 многоквартирных домах частично повреждено остекление и кровля", - сообщил Жевлаков. Кроме того, повреждены несколько окон в здании детской школы искусств.

ЛНР Стаханов Сергей Жевлаков
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