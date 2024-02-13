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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин поручил ускорить выдачу льгот и документов участникам СВО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускорению процесса выдачи льгот, документов и выплат участникам специальной военной операции (СВО), сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении по итогам пресс-конференции президента в декабре прошлого года.

Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Владимир Путин
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