Путин поручил ускорить выдачу льгот и документов участникам СВО
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускорению процесса выдачи льгот, документов и выплат участникам специальной военной операции (СВО), сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур", - говорится в поручении по итогам пресс-конференции президента в декабре прошлого года.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.