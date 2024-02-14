Военные РФ сообщили об уничтожении девяти украинских дронов над регионами России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ночь на среду силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, в том числе шесть дронов - над Черным морем.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.