Беспилотник сбит над Брянской областью

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом во вторник беспилотнике самолетного типа.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что во вторник около 20:30 по московскому времени система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Брянской областью.

Ранее российские военные сообщали, что во вторник около 12:30 по Москве были сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской областью, еще один - над Брянской.

До этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью во вторник около 11:30 по Москве.