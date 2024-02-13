Беспилотник сбит над Брянской областью
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом во вторник беспилотнике самолетного типа.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что во вторник около 20:30 по московскому времени система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Брянской областью.
Ранее российские военные сообщали, что во вторник около 12:30 по Москве были сбиты три украинских беспилотника над территорией Белгородской областью, еще один - над Брянской.
До этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью во вторник около 11:30 по Москве.