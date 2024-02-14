РФ просит ЕС усилить контроль за поставками роз из Эквадора и Нидерландов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обратился к компетентным органам стран Евросоюза с просьбой усилить контроль за отгружаемыми в РФ розами из Эквадора и Нидерландов.

Как сообщает служба, это сделано "в связи с выявлением многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов". Решение направлено на предотвращение заноса и распространения карантинных объектов с зараженными цветами в преддверии предпраздничных сезонных весенних поступлений.

"За первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер", - говорится в сообщении.

Ранее служба уже направляла в ЕС обращение с просьбой провести официальное расследование и принять срочные фитосанитарные меры по всем выявленным случаям нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов в РФ. "Однако на уведомления Россельхознадзора компетентные ведомства стран Европы не реагируют, а нарушения российских и международных фитосанитарных требований продолжаются", - констатирует служба.

Россельхознадзор уточняет, что через территорию государств ЕС в Россию поступает 41% эквадорских и нидерландских роз, в более 100 случаях зараженных карантинными для стран членов ЕАЭС объектами. "Заражённые цветы представляют серьезную опасность для развивающихся в России тепличных комплексов, так как карантинные объекты, ввозимые с эквадорскими и нидерландскими розами, являются основными переносчиками ряда наиболее вредоносных вирусов для томатов, перца, салата, арахиса и ряда цветочных растений. Потери урожая томата и перца могут достигать 100%, салата и арахиса - 80%", - предупреждает Россельхознадзор.

По его данным, в случае распространения томатного трипса в теплицах прямые потери российских производителей в год могут составить до 11,8 млрд рублей, табачной белокрылки - от 1,7 млрд до 8,5 млрд рублей, западного (калифорнийского) цветочного трипса - не менее 11,5 млрд рублей. Занос и распространение в РФ вируса бронзовости (пятнистого увядания) томатов нанесет тепличной отрасли экономический ущерб в 10,17 млрд рублей ежегодно.