Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора на видеопереговорах согласовали текст меморандума о взаимопонимании об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска, сообщает российская служба.

"Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания", - говорится в сообщении .

Кроме того, ведомства договорились подписать протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений, который будет способствовать реализации положений меморандума.

Ранее Россельхознадзор и Агентство провели переговоры по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции - бананов.

Россельхознадзор попросил Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическим выявлением в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. 16 февраля на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом, инициированной эквадорской стороной, российская служба сообщила о возможном возобновлении сертификации бананов пяти предприятий-экспортеров под гарантии Агентства.

Эквадор, в свою очередь, увеличил число проверок бананов, отправляемых в Россию с пяти предприятий, нарушивших фитосанитарные требования России и ЕАЭС, а также построил специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций. Кроме того, Агентство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости. Эквадорская сторона пригласила представителей Россельхознадзора посетить страну, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов.

По данным эквадорской стороны, на Росси. приходится 21% экспорта бананов из этой страны.

ЕАЭС Россельхознадзор Эквадор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Почта России" хочет законодательно закрепить правила перевозки посылок самолетами

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Песков назвал позором для США высказывания Байдена о Путине

Акции Polymetal скорректировались вверх на 15,2% в начале торгов на "Мосбирже"

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Журналист Евгений Киселев внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Российские военные сбили ракету С-200 и дрон над Ростовской и Брянской областями

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией

Суд в Москве арестовал президента "Всероссийского общества глухих"

ВС РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы

ВС РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });