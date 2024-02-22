Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора на видеопереговорах согласовали текст меморандума о взаимопонимании об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска, сообщает российская служба.

"Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания", - говорится в сообщении .

Кроме того, ведомства договорились подписать протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений, который будет способствовать реализации положений меморандума.

Ранее Россельхознадзор и Агентство провели переговоры по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции - бананов.

Россельхознадзор попросил Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическим выявлением в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. 16 февраля на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом, инициированной эквадорской стороной, российская служба сообщила о возможном возобновлении сертификации бананов пяти предприятий-экспортеров под гарантии Агентства.

Эквадор, в свою очередь, увеличил число проверок бананов, отправляемых в Россию с пяти предприятий, нарушивших фитосанитарные требования России и ЕАЭС, а также построил специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций. Кроме того, Агентство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости. Эквадорская сторона пригласила представителей Россельхознадзора посетить страну, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов.

По данным эквадорской стороны, на Росси. приходится 21% экспорта бананов из этой страны.