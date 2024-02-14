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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Более 100 дорожных объектов введут в эксплуатацию в РФ по нацпроекту в 2024 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 100 дорожных объектов построят и реконструируют в 2024 году в России по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщается на сайте правительства РФ.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году продолжатся работы по строительству и реконструкции участков региональных и местных дорог и искусственных сооружений. Планируется ввести в эксплуатацию 117 таких объектов", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В свою очередь заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко уточнил, что общая протяженность объектов составляет 390 км.

Росавтодор Игорь Костюченко Марат Хуснуллин
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