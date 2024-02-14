Кабмин одобрил расширение льгот по налогу на прибыль для компаний с грантами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает при расчете налога на прибыль не учитывать гранты, полученные от организаций, которые финансируются в рамках государственных программ со стороны всех органов исполнительной власти, в то время как сейчас такая льгота действует для средств, полученных от Минцифры.

Законопроект (№551464-8) депутата Александра Демина вместе с положительным отзывом правительства внесен в Госдуму в среду.

Согласно действующему законодательству, компании не платят налог на прибыль с грантов, полученных от инновационных институтов и других организаций, которые финансируются из субсидий Минцифры для поддержки государственных программ и проектов. Законопроектом предлагается исключить из налогооблагаемой базы налога на прибыль компаний гранты, полученные от инновационных институтов и других организаций для поддержки государственных программ за счет субсидий от федеральных органов исполнительной власти, а не только Минцифры.

"Законопроектом предлагается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать также аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке.

"Поскольку принятие и реализация федерального закона может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ, необходимо доработать финансово-экономическое обоснование к законопроекту. С учетом изложенного правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета указанного замечания", - говорится в заключении правительства.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций (календарный год).