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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Дума расширила льготы по налогу на прибыль для компаний, получающих гранты

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предлагает при расчете налога на прибыль не учитывать гранты, полученные от организаций, которые финансируются в рамках государственных программ со стороны всех органов исполнительной власти, в то время как сейчас такая льгота действует только для средств, полученных от Минцифры.

Законопроект № 551464-8 в феврале в палату внес депутат Александр Демин.

Сейчас по закону компании не платят налог на прибыль с грантов, полученных от инновационных институтов и других организаций, которые финансируются из субсидий Минцифры для поддержки государственных программ и проектов. Законопроектом предлагается исключить из налогооблагаемой базы налога на прибыль компаний гранты, полученные от инновационных институтов и других организаций для поддержки государственных программ за счет субсидий от федеральных органов исполнительной власти, а не только Минцифры.

"Законопроектом предлагается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать также аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке.

"Поскольку принятие и реализация федерального закона может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ, необходимо доработать финансово-экономическое обоснование к законопроекту. С учетом изложенного правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета указанного замечания", - говорится в заключении правительства на документ.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций (календарный год).

Минцифры Александр Демин правительство Госдума
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