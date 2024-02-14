"Белавиа" будет летать из Гомеля во "Внуково" и "Шереметьево"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" будет летать из Гомеля в два московских аэропорта, "Внуково" и "Шереметьево", сообщила пресс-служба перевозчика.

"Для удобства пассажиров рейсы Гомель - Москва теперь будут выполняться не только во "Внуково", но и в "Шереметьево"", - заявили в пресс-службе.

Ожидается, что частота полетов по маршруту Гомель - Москва останется прежней и составит 5 раз в неделю. При этом полеты во "Внуково" будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям, в "Шереметьево" - по понедельникам и четвергам.