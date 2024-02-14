Путин заявил, что не связывал начало СВО с угрозой нападения НАТО на РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обозначал причиной начала СВО на Украине угрозу нападения НАТО на Россию.

Павел Зарубин попросил главу государства прокомментировать слова канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Великобритании Риши Сунака, которые, по его словам, назвали абсурдной попытку оправдать начало СВО угрозой нападения альянса на Россию.

"Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись, пусть покажут, где я об этом сказал", - ответил Путин.

"Я говорил о другом, я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток", - добавил он.

При этом российский президент отметил: "Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю".

"Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы это можем делать через него. Так что то, что они смотрят, слушают, это хорошо, но то, что они извращают то, что я говорю, это плохо, передергивают карту", - сказал Путин.