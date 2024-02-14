Путин заявил, что сожалеет о слишком позднем начале СВО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сожалеет о том, что Россия не начала активных действий на Украине раньше, так как рассчитывала, что имеет дело с порядочными людьми.

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры из которого опубликовал официальный телеграмм-канал Кремля.

Он отметил, что Россия "войну не начинала". "Мы только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и публично заявили, что они и не собирались выполнять договоренности, а просто выигрывали время, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно сделали", - заявил президент РФ.