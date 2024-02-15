РФ с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в 24 млн т

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Тарифная квота на экспорт зерна начинает действовать в РФ с 15 февраля и будет ограничивать вывоз зерна по 30 июня 2024 года.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2023 года, ее размер составляет 24 млн тонн. Она распространяется на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС,

С 2024 года по постановлению правительства (июнь 2023 г.) квота разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера должен рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Однако, как сообщал ранее Минсельхоз, в этом году понижающий коэффициент при распределении основной части квоты применяться не будет, этот механизм начнет действовать с 2025 года. Таким образом, размер дополнительной части тарифной квоты в этом году будет сформирован из двух частей: 10% от ее общего объема и объема, который сформируется в результате добровольных отказов от распределенных размеров квоты в апреле 2024 года.

Механизм формирования допквоты был опробован в 2023 году. Всего экспортеры, имевшие доли в общей квоте, отказались от экспорта почти 815 тыс. тонн зерна. Ведущих экспортеров зерна в списке "отказников" не было.

В этом году основной объем квоты распределен между 261 компанией (203 в 2023 году). Наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Так, квота ООО "Грейн гейтс" составила 4,217 млн тонн (3,242 млн тонн в 2023 году), ТД "Риф" - 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн), компании "Астон" - 2,139 млн тонн (2,774 млн тонн), ООО "МЗК Экспорт" - 1,307 млн тонн (2,114 млн тонн), "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") - 985,749 тыс. тонн (1,1 млн тонн).

Дополнительная квота

Между тем, Минсельхоз выступил с инициативой ввести в этом году еще дополнительную квоту на экспорт зерна в объеме 4 млн тонн. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на сайте regulation.gov.ru 12 февраля.

"Указанный проект постановления правительства Российской Федерации разработан в связи с актуализированными предварительными данными Росстата по производству и потреблению зерна, а также новыми данными ФТС по его экспорту", - сообщила пресс-служба Минсельхоза.

В случае принятия постановления дополнительная квота будет распределена между компаниями, уже получившими долю в основной части квоты.

Эксперты зернового рынка положительно оценили это предложение.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, распределение дополнительного объема квоты - своевременная мера. "Экспортеры видят не сокращающийся спрос на зерно российского происхождения на мировом рынке. Рекордные урожаи последних лет и высокие переходящие остатки зерна позволяют нам держать высокие темпы экспорта, увеличивая долю мирового рынка", - сказал он.

"Это очевидное решение, которое можно только приветствовать, - соглашается независимый эксперт Александр Корбут. - Запасы зерна огромные, внутренний рынок потребить их не может, интервенции - тем более. Объем закупок незначительный".

Вместе с тем он считает, что очевидность такого решения видна была раньше. "Нужно было сразу устанавливать квоту в таком объеме. Но в любом случае это демонстрирует, что Минсельхоз проявляет определенную гибкость", - заключил он.

По словам директор по IT холдинга "Доставка морем" Павла Конева, эта инициатива должна поддержать внутренние цены на пшеницу и кукурузу, которые находятся на низком уровне и имеют тенденцию к дальнейшему понижению в последний месяц. "Внешние цены сейчас также находятся на низком уровне, ожидается сохранение понижательного тренда", - сказал он.

"Последние два сезона идет стабильный понижающийся тренд мировых цен на пшеницу. Гибкая пошлина сглаживает этот эффект. Но внутренние цены все равно тоже имеют тенденцию к снижению на фоне рекордных урожаев", - заявил Конев.

Положительного влияния на внутренние цены от увеличения квоты ждет и глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская. "Внутренние цены заметно сдерживаются на низком уровне большим объемом предложения. Отток продукции с российской экономической арены на мировую поможет решить проблему перепроизводства зерновых и повысить доходность растениеводства в условиях снижения рентабельности сектора, которая по некоторым культурам близится к нулю", - сказала она.

"Дополнительная прибыль для агрария - возможность инвестировать средства в цифровизацию и повышение эффективности своего предприятия. На фоне роста себестоимости производства подобный ресурс - один из основополагающих элементов устойчивого развития растениеводческих предприятий", - заявила Романовская.

"Хорошее предложение с точки зрения баланса рынка", - заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

По его словам, последние данные по запасам зерна "ввели всех в уныние", поскольку они очень высокие. Причем в Южном федеральном округе и в Поволжье они выше рекордных показателей прошлого года. "А в Краснодарском крае и в Ростовской области они существенно выше, - сказал он. - Исходя из этого, получается, что у нас очень большой экспортный излишек, который неплохо было бы перед новым сезоном (начнется 1 июля 2024 года - ИФ) оприходовать".

Вместе с тем Рылько считает, что единственной проблемой в этой ситуации может стать ценовая реакция мирового рынка.

История квоты

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год также не предусматривает видового разделения зерна.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) может превысить 65 млн тонн. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.