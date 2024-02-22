Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 февраля снизится на 3,9%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 28 февраля составит 3 800,5 рубля против 3 952,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 3,9%.

Пошлина на ячмень повысится до 571 рубля со 190 рублей за тонну (в 3 раза), на кукурузу - снизится до 828,9 рубля с 1 083,5 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $243,5 за тонну на пшеницу ($248,4 неделей ранее), $181,2 - на ячмень ($177,1), $185,2 - на кукурузу ($191,1).

Пошлины будут действовать по 5 марта включительно.

Россия 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.