Грузовой корабль "Прогресс МС-26" стартовал к МКС с Байконура

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 06:25 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет корабля к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 17 февраля в 09:12 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 180 суток.

В материалах госкорпорации к запуску также отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-26" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов 47 минут.

По данным "Роскосмоса", грузовик доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 1,478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Также на МКС прибудет оборудование для научного эксперимента "Перспектива-КМ", конструкцию которого космонавты установят на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос.