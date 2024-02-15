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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Корабль "Прогресс МС-26" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26", следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль отделился от третьей ступени в 06:33 по Москве и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме.

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Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 17 февраля в 09:12 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 180 суток.

Ранее в четверг ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-26" стартовала в 06:25 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур.

В материалах госкорпорации к запуску также отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-26" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов 47 минут.

По данным "Роскосмоса", грузовик доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 1,478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Также на МКС прибудет оборудование для научного эксперимента "Перспектива-КМ", конструкцию которого космонавты установят на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос.

Байконур Прогресс МКС Роскосмос
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