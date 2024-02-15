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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Песков уверен, что Белый дом хочет вынудить Конгресс согласовать средства на борьбу с РФ

Песков уверен, что Белый дом хочет вынудить Конгресс согласовать средства на борьбу с РФ
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом пытается всеми правдами и неправдами надавить на Конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в Конгрессе якобы ожидается некий закрытый брифинг по теме угроз, исходящих от России, в частности в связи с ее "планами" разместить ядерное оружие в космосе.

"Давайте дождемся этого брифинга. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет пускаться Белый дом - посмотрим", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Белый дом Конгресс США
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