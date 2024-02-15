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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В ООН назвали спекуляцией сообщения о планах РФ разместить в космосе ядерное оружие

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В ООН назвали малодостоверными сообщения о том, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерное оружие.

"То, что мы видим, – это спекуляции СМИ. У нас нет какой-либо существенной информации по этому вопросу", - заявил в четверг представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, как Антониу Гутерриш может прокомментировать данные сообщения.

"По принципиальным соображениям генсек продолжает призывать все страны ООН избегать гонки вооружений в космосе", - отметил он.

Дюжаррик добавил, что ООН призывает страны, обладающие ядерным оружием, соблюдать обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и "избегать действия, которые могут привести к катастрофическим просчетам".

Накануне постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности", об этом заявил председатель комитета Майк Тернер.

Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия якобы намерена разместить в космосе ядерное оружие.

"Двое источников, знакомых с обсуждениями в Капитолии, сообщили, что разведданные имеют отношение к намерению России разместить в космосе ядерное вооружение", - сообщает телеканал.

По словам собеседников ABC News, речь идет не о его потенциальном применении против целей на Земле, а "скорее о его возможном использовании против спутников". Один из источников отметил, что это "весьма тревожные" сообщения.

При этом также в среду спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны. Он не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что "не имеет права разглашать секретную информацию".

ООН США РФ
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