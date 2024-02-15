Авиатрафик на линии Москва-Петербург при вводе ВСМ в 2030г сократится на 14%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Авиационный пассажиропоток на линии Москва - Санкт-Петербург при вводе в 2030 году высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сократится на 14%, или на 3,2 млн человек в год, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Авиатранспорт, наша авиация, предполагает потерю пассажиров на 14%: переход на ВСМ составит 3,2 млн пассажиров, что не является критическим для российской авиации. Высвобожденные самолеты будут перераспределены на другие направления", - сказал Савельев на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, которое провел президент Владимир Путин.

При этом на общем пассажиропотоке ввод ВСМ между Москвой и Петербургом скажется положительно, отметил Савельев. Если в 2019 году всеми видами транспорта на этом направлении было перевезено 32,3 млн человек, то в 2030 году пассажиропоток может вырасти на 35%, до 43,3 млн человек, из которых на ВСМ придется 23 млн.

Прогноз пассажиропотока и размер тарифов, по словам министра, согласован с Минэкономразвития.

Как сообщалось, в 2023 году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров, что почти на 11% больше, чем годом ранее.