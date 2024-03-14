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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Ожидается, что эта магистраль сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Архивное фото
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме ВКС в четверг дал старт началу строительства первой в РФ высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга.

"Флагманским стартовым этапом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, она пройдет по территории шести субъектов федерации, в которых проживает около 30 млн человек, это порядка 20% всего населения России. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы", - сказал Путин.

"На сегодняшний момент мы проводим проектные работы, они по ряду участков у нас уже закончены, а в рамках центрального транспортного узла здесь в Москве 5-й и 6-й путь - это выход с Ленинградского вокзала в сторону Санкт-Петербурга - уже ведется строительство, и в этом году мы планируем освоить 14 млрд (руб. - ИФ), построить уникальный мост через канал имени Москвы, ряд еще больших искусственных сооружений", - доложил президенту глава РЖД Олег Белозеров.

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По словам Белозерова, строительство ВСМ позволит повысить скорость перевозки грузов, а также вывезти из почти 18 регионов России на Северо-Запад дополнительные грузы в объеме 30 млн тонн.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что банк проработал схему привлечения средств для финансирования проекта ВСМ.

"Что касается финансирования, в принципе, мы собрали инвестиционный пул на 1,5 трлн руб., финансирование банковское и пенсионных фондов. Практически механизмы финансирования все готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБом по механизму фабрики проектного финансирования. Строительство завода уже - и дальше, конечно, уже строительство железнодорожного пути", - сказал Греф в ходе своего доклада.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Глава Минтранса Виталий Савельев в феврале докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн руб., в том числе свыше 600 млрд руб. от государства, включая 580 млрд руб. из ФНБ.

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Предполагается, что первая ВСМ может заработать в РФ к 2028 г. и сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.

Путин на февральском совещании по транспорту заявлял, что "строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало". "В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественны, вполне реализуемы", - отмечал он.

Накануне Белозеров сообщил в Госдуме, что компания ожидает реализации практически всех проектов ВСМ в течение ближайших 10-15 лет.

ВСМ Москва Петербург Владимир Путин
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