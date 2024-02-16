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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу утром в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 121 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 28 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

Всего же за сутки у берегов Камчатки и Командорских островов произошло более 10 землетрясений магнитудой от 3,6 до 5,2. По данным МЧС, только одно из них ощущалось силой до трех баллов в селе Никольское, расположенном на острове Беринга.

Камчатка МЧС России
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