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Два мощных землетрясения зафиксировано на Филиппинах

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао (Филиппины) в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 03:24 по Москве в четверг землетрясения находился в 100 км север-восточнее города Бислиг на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в этом же районе в 03:10 по Москве было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 92 км северо-восточнее Бислига, по интенсивности сотрясений в эпицентре - "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясений в 5,4 и 5,3 соответственно.

Филиппины
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