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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Пять украинских БПЛА нейтрализовано над Черным морем и Белгородской областью

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ночь на пятницу система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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