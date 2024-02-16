Пять украинских БПЛА нейтрализовано над Черным морем и Белгородской областью

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ночь на пятницу система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.