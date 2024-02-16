Инфраструктурный объект связи поврежден в белгородском селе при атаке дрона

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском беспилотнике, атаковавшем село на территории Грайворонского городского округа.

"Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал глава региона в телеграм-канале в пятницу.

Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий инцидента, добавил он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.