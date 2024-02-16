В ЦИК РФ заявили, что на Надеждина могут составить административный протокол

Политик вовремя не вернул неправоверно полученные в свой избирательный фонд 1,1 млн рублей

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин вовремя не вернул неправомерно полученные в свой избирательный фонд 1,1 млн рублей, в связи этим на него может быть составлен протокол об административном правонарушении.

"Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных, - 1 125 786 руб. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги. Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном правонарушении или на Бориса Борисовича (Надеждина - ИФ), или на финансового уполномоченного", - сказал Булаев на заседании комиссии в пятницу.

Булаев отметил, что в ходе рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина кандидатом на должность президента России 8 февраля в 12:49 на его избирательном счете оставалось 1 345 771 рубль. В 13:34, в завершении дискуссии, на счете остались 5 тыс. рублей. "Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю", - добавил он.

8 февраля Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку Надеждина отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента в марте текущего года.