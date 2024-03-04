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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу политика Бориса Надеждина на решение об отказе в удовлетворении иска о признании незаконным постановления Центризбиркома, который не зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Определением апелляционной коллегии решение Верховного суда РФ от 21 февраля 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

В первой инстанции ВС Надеждин оспаривал постановление ЦИК России от 8 февраля 2024 года "Об отказе в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Бориса Борисовича Надеждина". Как и в первой инстанции, Надеждин просил суд отменить решение Центризбиркома и обязать комиссию зарегистрировать его.

Надеждин, выдвигавшийся от партии "Гражданская инициатива", 31 января 2024 года представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. Он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, собранных в его поддержку на территории России. По итогу проверки более 15% подписей, представленных Надеждиным, были признаны недействительными.

Член ЦИК Андрей Шутов заявил, что примерно половина подписей была признана недействительной из-за недоработки штаба претендента, в том числе по причине того, что сборщики подписей не были внесены в нотариально заверенный список лиц, которые осуществляли сбор подписей избирателей. Шутов отметил, что еще несколько сотен подписей были признаны недействительными, так как в нарушение закона они были собраны членами территориальной и участковой избирательной комиссии. Кроме того, по его словам, ошибки были допущены сборщиками подписей. В частности, они не расписывались в подписном листе и не полностью указывали данные о себе.

В суде представители Надеждина, в частности, указывали на ошибки в базе МВД, на основании которых ЦИК признал недействительным ряд подписей, несоответствие числа недействительных подписей подписям, указанным в протоколе комиссии, а также процедурные нарушения, допущенные, по мнению истца, при сверке подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 2 500 подписей.

Центризбирком Гражданская инициатива Верховный суд Борис Надеждин Андрей Шутов
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