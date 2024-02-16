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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

РЖД в 2024 году планируют модернизировать 23 объекта на БАМе в Восточной Сибири

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в течение 2024 года намерена модернизировать и запустить 32 объекта инфраструктуры, сообщила пресс-служба ВСЖД.

"Из них 23 расположены на северном участке БАМа", - говорится в сообщении.

В частности, там планируется построить два разъезда, 15 двухпутных вставок, уложить вторые пути на четырех перегонах.

Работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры также затронут ключевые станции ВСЖД: Тайшет, Новая Чара и Большой Луг.

"В границах магистрали запланировано развитие шести объектов энергетики. Эти работы предусматривают строительство новых тяговых подстанций, а также установку дополнительного оборудования на существующих объектах энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Модернизация инфраструктуры позволит поэтапно увеличивать пропускную способность магистрали, в том числе – в отношении грузопотока, следующего в направлении Дальнего Востока.

РЖД ВСЖД БАМ
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