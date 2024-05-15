РЖД отметили рост загрузки БАМа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РЖД видят положительную динамику использования инфраструктуры БАМа предприятиями, работающими в его зоне, сообщил "Интерфаксу" начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) Вадим Владимиров.

"В 2024 году мы видим положительную динамику погрузки. Так, в I квартале общая погрузка предприятий, расположенных на участке БАМа, продемонстрировала рост на 7,8%. Существенным - в 9,9 раза - оказался рост перевозок руды с связи с запуском Удоканского горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Перевозка бумаги выросла на 10,5%", - сказал он.

По его словам, с "Удоканской медью" (оператор Удоканского месторождения, входит в холдинг USM) на первом этапе согласован объем перевозок 627 тыс. тонн сырья в год, на втором - 1,235 млн тонн в год. "В феврале этого года РЖД в соответствии с договором примыкания полностью обеспечили возможности для вывоза заявленных объемов продукции", - заверил он.

Относительно партнерства с "Иркутской нефтяной компанией" (ИНК), реализующей собственный газовый проект в Усть-Куте, Владимиров сообщил, что мощностей железнодорожной станции "Лена-Восточная" на БАМе сейчас достаточно для вывоза продукции газового производства.

"Все идет в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Они предусматривают, что на первом этапе объем перевозок грузов ИНК составит 2,1 млн тонн в год, на втором - 3,2 млн тонн в год", - отметил глава ВСЖД.