Путину показали производство роботов на челябинском заводе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу ознакомился с производством промышленных роботов на заводе роботов в Челябинске.

Главу государства сопровождали вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В начале осмотра Путину рассказали о предприятии и планах развития. Он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов. В завершение осмотра Путин ознакомился с презентацией о подготовке современных квалифицированных кадров для завода.

Завод роботов создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и первым в России занялся контрактным серийным производством и сборкой промышленных роботов. Как отмечается в материалах Кремля, освоение в РФ такого производства призвано снизить зависимость отечественной промышленности от импорта и снизить негативный эффект от антироссийских санкций.

К настоящему моменту изготовлены три инженерных образца промышленных роботов: "Копейск" грузоподъемностью 30 кг, "Миасс" грузоподъемностью 60 кг и "Златоуст" грузоподъемностью 120 кг. В прошлом году изготовлено шесть единиц продукции. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1 тыс. роботов в год.

В 2022 году было принято решение о необходимости развитии предприятия, выходе на рынок с новой продукцией, что стало основанием для начала реализации проекта по организации выпуска деталей автоматических компонентов в сфере автомобилестроения и специального машиностроения. Идет строительство нового цеха площадью 11,5 тыс. кв. м для производства роботов.

ЧКПЗ основан в 1942 году. Предприятие специализируется на производстве деталей грузовых автомобилей, одним из первых в РФ было сертифицировано по международному стандарту автомобильной промышленности. ЧКПЗ включен в перечень системообразующих организаций российской экономики и в сводный реестр организаций ОПК. В результате реализации проекта по расширению выпуска продукции гособоронзаказа с августа 2022 года на предприятии установлено более 2 тыс. единиц нового оборудования и организовано серийное производство 11 наименований изделий.