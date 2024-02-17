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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Космический грузовик "Прогресс МС-26" доставит на МКС около 2,5 тонн грузов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоится в 09:12 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 180 суток.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 1,478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Также на МКС прибудет оборудование для научного эксперимента "Перспектива-КМ", конструкцию которого космонавты установят на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Байконур Роскосмос МКС NASA
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