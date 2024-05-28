Космический корабль "Прогресс МС-25" затоплен в Тихом океане

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25", отстыковавшийся во вторник от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-25", проработавший на Международной космической станции около полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Во вторник "Прогресс МС-25" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 11:39 по московскому времени.

Космический "грузовик" прибыл на МКС 3 декабря 2023 года, доставив на станцию около 2,5 т грузов.

Отправка следующего "грузовика" "Прогресс МС-27" к МКС запланирована на 30 мая с космодрома Байконур.