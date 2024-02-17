В Белгородской области сбиты два беспилотника
Пострадавших и разрушений нет
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках.
"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу утром.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.
Ранее власти Белгорода сообщили о ракетной опасности на всей территории региона.