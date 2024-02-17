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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:08

В Белгородской области сбиты два беспилотника

Пострадавших и разрушений нет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках.

"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу утром.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Ранее власти Белгорода сообщили о ракетной опасности на всей территории региона.

Вячеслав Гладков Белгород
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