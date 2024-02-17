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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:08

Над Калужской областью за ночь сбили четыре беспилотника

Никто не пострадал, разрушений нет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ за ночь в регионе.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты средствами ПВО на территории Людиновского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Ранее о нейтрализации двух украинских беспилотников сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Владислав Шапша ПВО Калужская область
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