Над Калужской областью за ночь сбили четыре беспилотника
Никто не пострадал, разрушений нет
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ за ночь в регионе.
Он уточнил, что беспилотники были сбиты средствами ПВО на территории Людиновского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Ранее о нейтрализации двух украинских беспилотников сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.